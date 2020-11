Auto kracht in Kästorf gegen Schrank – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 zwischen Weyhausen und Wolfsburg, der sich bereits am frühen Freitagabend ereignete. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer aus Wolfsburg war um 18.45 Uhr in Richtung Wolfsburg unterwegs, als kurz vor Kästorf ein unbekannter Fahrer, der in Richtung Weyhausen fuhr, von seinem Anhänger ein Möbelstück verlor. Der Audi-Fahrer stieß gegen den Schrank und hielt seinen PKW an, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Rückspiegel beobachtete der 23-Jährige noch, wie der unbekannte Fahrer sein verlorenes Stück wieder auflud und – ohne sich um den Schaden zu kümmern – weiterfuhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache unter (05362) 947410 in Verbindung zu setzen.

red