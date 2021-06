Fallersleber sollen ihr Zuhause schmücken

Fallersleben. Mit Fahnen in blau-gelb-weiß erinnern sie an das Schützenfest, das coronabedingt ausfällt.

Auch in diesem Jahr muss das mehr als 400 Jahre alte Volks- und Schützenfest in Fallersleben ausfallen. Die Arbeitsgruppe Schützenfest ruft die Bürger auf, dennoch wieder die Häuser und Straßen zu schmücken. Außerdem wurde der Erzählwettbewerb verlängert.

„Zeigen Sie auch in diesem Jahr wieder Flagge. Schmücken Sie vom 10. bis zum 13. Juni Ihr Haus, Ihren Balkon, Ihren Garten, Ihre Wohnung oder Straße mit Fallersleber Hissflaggen oder Fähnchen in den Farben Blau-Gelb-Weiß“, ruft Bärbel Weist, Ortsbürgermeisterin von Fallersleben, die Bürgerinnen und Bürger auf.

Der Grund: Das Schützenfest fällt coronabedingt erneut aus. In den Terminkalendern vieler Menschen in Fallersleben steht in der dritten Woche nach Pfingsten die Eintragung: Schützenfest. Seit Monaten trafen sich die Organisatoren, Ortsratsmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen und USK-Mitglieder. Den Veränderungen der Corona-Verordnung habe man mit Hoffnung entgegengesehen, so Weist in ihrer Mitteilung.

Das Volks- und Schützenfest fällt nach 2020 zum zweiten Mal aus

Die Chancen für ein viertägiges Volksfest mit großem Festzelt seien von Mal zu Mal geringer geworden. Am 2. Juni trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Schützenfest erneut. Trotz sinkender Inzidenzwerte und einiger Lockerungen habe man sich damit abfinden müssen, dass es – zum zweiten Mal nach 2020 – in Fallersleben kein Volks- und Schützenfest geben wird.

Stellvertretend für die Veranstalter appellieren Volkskönig Detlev Moser, Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist, AG-Leiter Eckhard Krebs, Verwaltungsstellenleiter Sascha Ehrhoff und USK-Oberst Klaus Bosenius an alle Freunde des Schützenfestes, die Vereine und Institutionen sowie an die Bevölkerung, nun Flagge zu zeigen.

Außerdem sei der vor ein paar Wochen ins Leben gerufene Erzählwettbewerb auf gute Resonanz gestoßen, berichtet Weist. Aus der AG Schützenfest kam der Wunsch, den Einsendeschluss bis zum Schützenfest zu verschieben. Diesem Wunsch soll entsprochen werden.

Anekdoten oder Erzählungen zum Thema „Schützenfest“ nimmt Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist nun bis zum 13. Juni entgegen: baerbelweist@t-online.de. Briefe können auch an die Privatanschrift der Ortsbürgermeisterin geschickt oder in den Briefkasten des Rathauses in Fallersleben, Hofekamp 10, geworfen werden.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

red