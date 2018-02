Grippe? Ohne mich

Spüren Sie’s schon? So ein Kribbeln in der Nase, ein Ziehen in den Gliedern, ein Pochen im Schädel? Die Grippewelle nimmt gerade ordentlich Fahrt auf: Das ist nicht nur in Kitas und Schulen zu spüren, sondern auch im Großraumbüro. Nach und nach lichten sich die Reihen – der Prozess wird noch beschleunigt, wenn sich einige unbelehrbare (ja, ich gebe zu, das passiert mir auch immer wieder…) trotz Triefnase und Röchelbronchien auf die Arbeit schleppen.

Ich habe mir übrigens in diesem Jahr fest vorgenommen, ein Fels in der Brandung der Grippeflut zu sein. Ich hab nämlich so gar keine Lust auf Bettlägerigkeit und Hühnerbrühe. Nö, ohne mich, ich befolge jetzt brav die Vorsorgemittel, die gern von Ärzten oder auch in Zeitungsartikeln empfohlen werden.

Regelmäßig Hände waschen, viel an der frischen Luft sein, viel (Wasser) trinken und auch mal Lüften im virenbeschwerten Büro. Bis jetzt hat’s funktioniert!