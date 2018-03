Blatt-Stars

Dann sind wir morgen in der Zeitung?, fragen die Turnhasen aufgeregt. Klar, wenn das Rathaus heut nicht abbrennt, antworte ich mit dem obligatorisch-laxen Journalistenspruch. Juhuuuu, wir sind in der Zeitung, wir sind in der Zeitung! Laut ist der Jubel der Kinder, die unser Fotograf gerade fürs...