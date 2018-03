Am Wochenende war ich in der neuen Ausstellung im Kunstmuseum. Zu sehen gibt es Fotografien von Robert Lebeck aus dem Jahr 1968. Neben Rudi Dutschke in Prag, Robert F. Kennedys Beerdigung oder Joseph Beuys auf der Documenta begegnen einem Fotos aus Wolfsburg: die Porschestraße als vierspurig...