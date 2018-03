Vor zwei Jahren fand im Klinikum ein großes Symposium statt, bei dem alles, was im hiesigen Liga-Sport medizinisch Rang und Namen hat, am Start war. Wichter Schwerpunkt: Das in Eishockey und Fußball vielfach unterschätzte Schädel-Hirn-Trauma. Wolfgang Klein, Teamarzt der Grizzlys, und seine...