Der schlaue Bauer weiß es sowieso, und wir jetzt auch: Weihnachten im Klee und Ostern, richtig – im Schnee! Zwar nicht so spektakulär wie in Rostock, wo sich Schneemann und Osterhase zusammen am Osterfeuer wärmten, doch gleichsam verblüffend zog das Wolfsburger Wetter am Wochenende alle Register....