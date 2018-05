Maibaum der Liebe

So richtig fängt der Frühling ja erst an, wenn man in den Mai getanzt hat. Dann geht es mit den schönen Dingen im Jahr los: Spargel, Erdbeerbowle, Gartensaison. Und das Maibaum-Aufstellen, das kommt auch jedes Jahr wieder. Neben dem klassischen Maibaum im Dorfkern...