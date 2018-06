Völlig frei

Der Traum vieler VW-Motorsportfans ist in Erfüllung gegangen. Die Wolfsburger haben einen Rennwagen gebaut. Der nimmt allerdings nicht am Formel-1-Zirkus teil, sondern will als Elektrobolide am Sonntag einen neuen Rekord beim Pikes-Peak-Rennen in Colorado/USA in seiner Klasse aufstellen. Der Gipfel...