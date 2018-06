Alles Algo?

Klar weiß ich, was Algorithmen sind. Aber dass die kleinen Zeichenreihen fortan mein Leben fest in der Hand (sogar im Wortsinn durch Mini-Chips unter der Haut am Handgelenk) haben sollen – na, das wollen wir doch mal sehen. Wie Sie wohl auch, liebe ich mein smartes Handy und alles, was man damit...