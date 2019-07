Eine smarte Vorstellung

Entlastung der Straßen vom vielen Verkehr durch Echtzeitsteuerung – das soll eines der Ziele unserer Stadt auf dem Weg zur „Smart City“ sein. Ein netter Aspekt – der aber allein wohl kaum dafür sorgen wird, dass es im täglichen Schichtverkehr flüssiger läuft. Neben dem Bus oder dem guten alten Fahrrad als Alternative zum Auto fallen mir da spontan Elektro-Roller ein, die ja jetzt ganz offiziell unterwegs sein dürfen. Nur: Hier in Wolfsburg hab ich bisher noch kein einziges dieser Gefährte entdeckt. Dabei muss es ja nicht einmal der selbst gekaufte E-Scooter sein – Mieten ist ja auch eine Option. Wie unkompliziert das laufen kann, hab ich neulich in meiner kölschen Heimat gesehen: Da kann man sich an scheinbar allen möglichen Stellen so ein Ding schnappen und für eine spontane Fahrt leihen und wieder abstellen, abgewickelt wird die Chose übers Smartphone. Eine verstörend smarte Vorstellung: Da verpasst einer seinen Bus in Almke – und statt gefühlt ewig auf den nächsten zu warten, schnappt er sich den nächstbesten E-Roller!

