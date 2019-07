35 Grad sind für Donnerstag angesagt. Fünf-und-dreißig Grad! Um 9 Uhr soll es schon 26 Grad warm sein. Uffz. In der Redaktion haben wir ja eine Klimaanlage, aber wie soll bei solchen Temperaturen noch jemand sein Sportprogramm aufrechterhalten? Meine Lösung: Morgenstund hat Gold im Mund. Der Nachteil: Zu wenig Schlaf. Der Vorteil: Zwischen Joggen und Arbeit fast endlos Zeit zum Kaffeetrinken und ausdauernden Blumengießen, das in diesen neuen Super-Sommern auch schon beinahe als Sport durchgehen könnte. 2020, so viel steht fest, stellen wir statt Tomaten und Kürbispflanzen Zitronenbäumchen auf den Südbalkon. Und machen aus den Früchten erfrischende Limonade.

Wolfsburger Nachrichten stephanie.giesecke@bzv.de