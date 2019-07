XXL-Backofen

Grillen an einem der heißesten Wochenenden des Jahres – ja, warum eigentlich nicht? Wer hat schon Lust, sich bei der Hitze an den Herd zu stellen? Okay, so ein Grill auf Betriebstemperatur verströmt auch eine gewisse Wärme, aber unter freiem Himmel ist das ja fast zu vernachlässigen. Wobei: Da...