VfL-Familie

Am 26. Mai 2005 im Alter von nur 29 Jahren verstarb Krzysztof Nowak an den Folgen der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS. Seitdem ist der einstige VfL-Kapitän die „Nummer 10 der Herzen“, an die vor jedem Bundesligaspiel lautstark erinnert wird. Auch der langjährige „Wölfe“-Kapitän Peter...