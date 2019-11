Feiertags-To-do

Woran denken Sie, wenn Sie an den Advent denken? Meine Wunschvorstellung sieht ungefähr so aus: Zuhause Kerzen anzünden, Tee trinken, Weihnachtsplätzchen verzehren, in Ruhe Karten schreiben und frühzeitig absenden, Geschenke liebevoll verpacken und dann und wann Weihnachtskonzerte und...