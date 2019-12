Zeit haben

Es ist mir eine Herzensangelegenheit geworden: In der Woche vor Weihnachten nehme ich Urlaub – in diesem Jahr sogar noch ein bisschen früher. Große Reisen stehen da nie an, aber es ist einfach ein wunderbares Gefühl in einer Zeit, Zeit zu haben, wo überall der Stress lauert – und das, wo doch gerade die Tage vor dem Fest Besinnlichkeit verdient haben. Weihnachtsmärkte, heimelig dekorierte Innenstädte, Eislaufshows oder die Ruhe vor dem Sturm im Harz… das tut so gut. Am 23. Dezember bin ich wieder am Start – dann mit einem fröhlichen Gruß an alle, die zwischen den Jahren arbeiten.

