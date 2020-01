Zwei Wochen Urlaub über die Feiertage bis zum 6. Januar klingen nach viel Entspannung. Lesen, fernsehen, Freunde treffen, ein bisschen Sport, viel schlafen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ein bisschen was davon habe ich sogar geschafft. Aber bei gestressten Eltern mit Kindern liegen Wunschvorstellung und Realität meist weit auseinander. Wenige Tage nach Heiligabend sind die meisten Geschenke aufgebaut, durchgespielt oder liegen unbeachtet in der Ecke. Der Satz, den ich in den vergangenen Tagen von meinen beiden Jungs am häufigsten gehört habe, lautete: „Mir ist laaaangweilig.“ Zum Glück durfte ich am Montag wieder zur Arbeit. Heute ist der erste Schultag. Der Alltag bekommt endlich wieder Struktur.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an markus.kutscher@bzv.de