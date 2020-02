Ein Friedhof ist ja eher ein trauriger Ort der Erinnerung. Er kann aber auch ein Ort der Inspiration und des Zeitvertreibs sein. Das erlebten meine beiden Söhne und ich am Wochenende bei einem Besuch der Großeltern. Auf dem Rückweg vom Spielplatz nach Hause nahmen wir die Abkürzung über den Friedhof und blieben dort über eine Stunde hängen. Mit großem Interesse studierten der 9- und 6-Jährige die Inschriften auf den Grabsteinen und suchten nach dem ältesten Geburtsjahr. 1856 war der Rekord. Wir überlegten uns, wie das Leben vor mehr als 160 Jahren wohl gewesen sein mag. Je weiter wir schlenderten, desto mehr Fragen stellten sich. Hatte die erst 18-jährige Evita einen Unfall? Was ist wohl aus dem 21-jährigen Michael geworden, der seit 1942 vermisst wird? Wie hat der Krieg angefangen? Warum sind so viele Menschen im Krieg gestorben? Was passiert eigentlich, wenn man tot ist? Es ist gar nicht so einfach, auf solche Fragen eine kindgerechte Antwort zu finden.

