Katzen-Glück

Noch bin ich guter Hoffnung, dass das Coronavirus keinen Strich durch unseren Osterurlaub macht. Sonne, Strand und Sand sind schon so lange her … Außerdem nehme ich dafür so manche Mühe dafür auf mich. Die Weihnachtsfeiertage mit all den Braten und Leckereien hatten ordentlich angeschlagen und manches Hemd einem Stresstest ausgesetzt. Meine Frau startete das Projekt „Strandfigur“ und gab die Devise aus: ran an den Speck, rauf auf den Crosstrainer. Ein Glück, dass ich nebenbei Netflix schauen kann. Auch das Abendbrot wurde umgestellt. Keine Nudeln, wenig Fleisch, viel mehr Gemüse. Lotti und Emma dürfen weiterschlemmen. Die Miezen bekamen vorgestern Hähnchenschnitzel. Ich warf ihnen neidische Blicke zu.

