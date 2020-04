Arbeitsdress

Es ist verrückt, was sich in wenigen Corona-Wochen alles ändert.

Es ist verrückt, was sich in wenigen Corona-Wochen alles ändert. Seit ich im Homeoffice bin, fahre ich fast kein Auto mehr. Als ich mich doch mal ans Steuer setzen musste, fühlte es sich komisch an, zumal die Straßen leer waren. Die Älteren unter uns erinnern sich ans Tanken. Das war, als wir wöchentlich Kraftstoff in unsere Autos nachfüllten. Auch das musste ich neulich, aber nur, weil ich vor Corona schon fast auf null war. Ich überlegte erst mal, welcher Zapfhahn der richtige ist. Einkaufen im Supermarkt habe ich auf einmal pro Woche reduziert und plane genau, was ich kaufe. Vorher ging ich täglich los und verschwendete Zeit. Fragen Sie mal, wann ich zuletzt gebügelt habe. Das war vor dem Virus und damals schon selten. Andere sparen dadurch noch mehr Zeit als ich. Und Shoppen … Gut, dass das wieder möglich ist. Etwas brauche ich dringend für die Arbeit: eine neue Jogginghose. Die alte habe ich im Homeoffice durchgesessen. Da werde ich wohl die halbe WN-Redaktion im Laden treffen. Gell, Leo, Markus, Timo?!

