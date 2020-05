Was waren das für Tage! Nach Wochen im Homeoffice endlich wieder Reportagen. Von Angesicht hinter Mundschutz zu Angesicht hinter Mundschutz mit Menschen sprechen - ja, Sie lesen richtig, Menschen: Plural. Und dann traf ich in unserem Großraumbüro, das wochenlang den Zimmerpflanzen gehörte, auch noch einen Kollegen, und wir konnten miteinander reden. Mit großem Abstand, aber live und in Farbe. Was für eine Wohltat nach Wochen, in denen man nur telefoniert hat oder in Videokonferenzen in die improvisierten Arbeitszimmer der anderen schaute. Eine Freundin ist schon ein bisschen übermütig geworden: Sie äußerte die Hoffnung, dass wir uns bald mal wieder sehen können. Sieben Frauen aus sieben Haushalten, das war zu optimistisch. Die Kontaktbeschränkungen werden bis zum 29. Juni verlängert. Nun gut, womöglich würde man so viele Sozialkontakte auf einmal auch gar nicht mehr verkraften.

