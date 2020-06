Am Fenster

Not macht erfinderisch. Und wenn eine Idee so simpel wie wirkungsvoll umgesetzt wird, ist die Freude in diesen seltsamen Zeiten riesig. So gesehen dieser Tage in meiner kölschen Heimat, wo ich wegen dringender Familienangelegenheiten zu Besuch war. In der Straße, wo ich aufgewachsen bin, gibt es nämlich ein Corona-Verzäll-Finster. Auf Hochdeutsch: ein Corona-Erzähl-Fenster. In einem Flur des Seniorenstifts steht ein gemütlicher Sessel, vor dem großen Fenster ist mit Flatterband abgesperrt. Davor steht ein Stuhl. Wird das Fenster geöffnet, können sich die Bewohner einzeln mit ihren Angehörigen ­– live und in Farbe und mit viel Abstand – auf ein Schwätzchen treffen. Klar, dass diese infektionsfreie Chance ohne Masken-Tamtam reichlich genutzt wurde. Und – wo gibt’s hier das erste Corona-Schnack-Fenster­?

