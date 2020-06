So manches hätte ich mir vor kurzem nicht träumen lassen – dazu gehört auch ein Gespräch mit meiner Nichte (9 Jahre alt) über „Homeoffice“. Ein paar kleine Unterschiede in der Wahrnehmung gibt es schon – sie fand Homeoffice (gemeint ist bei ihr natürlich Homeschooling) am Anfang „total super“, weil sie den ganzen Tag mit dem Computer am Gange sein durfte und „dieselbe Arbeit wie Mama und Papa – und eben auch die Tante“ machen durfte. Ein echter Schritt zum Erwachsensein! Auch ich habe durchaus positive Seiten des Homeoffice entdeckt, die bezogen sich aber eher auf die Zeitersparnis bei der Fahrt zur Arbeit und zurück. Jetzt nach drei Monaten waren wir uns jedoch in einem erstaunlich einig: Sie beklagte ganz ernsthaft gar nicht mehr fertig zu werden mit der Arbeit – weil es keinen festen Schlusspunkt gibt. Wie wahr – da denkt sie schon wie „eine Große“.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an kerstin.loehr@bzv.de