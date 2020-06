Fiskus Jahre

Woran merkt man, dass man alt wird? Wenn man Lebensabschnitte mit Steuersätzen in Verbindung bringen kann. Als ich geboren wurde, lag die Mehrwertsteuer nur bei 11 Prozent. Für mein erstes Kinderbuch, die Bärenschule, waren 12 Prozent fällig. Für meine erste Single von der Spider Murphy Gang wurden 13 Prozent aufgerufen. Das erstes Pils am Kiosk brachte dem Staat 14 Prozent Steuern. Wäre ich mal flinker mit dem Führerschein gewesen – so musste ich bereits 15 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen. 16 Prozent Mehrwertsteuer kostete mein erstes Mobiltelefon, ein Nokia 8210. 19 Prozent kostete alles, was danach kam. Ab heute sind wieder 16 Prozent fällig. Ich bin gespannt, was meine erste Anschaffung ist.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfsburger Nachrichten oder mailen Sie an hendrik.rasehorn@bzv.de