Trainerleid

Mehr als 25 Jahre war es her, dass ich Fußballschuhe anhatte. Ich war nie ein Ballartist, aber ein passabler Torwart. In den 1980er-Jahren mit Nominierungen in die Kreis-Auswahl, einer Einladung in die NFV-Sportschule Barsinghausen und einem Probetraining bei der VfL-A-Jugend. Meine „Karriere“ ließ ich früh im Uni-Team ausklingen. Nun gab es das Comeback: als Torwarttrainer eines talentierten Elfjährigen. Es gehört dabei zu meinen Aufgaben, Bälle aufs Tor zu schießen. Mit meinem grellbunten Kunstleder-Fußballschuh-Schnäppchen ein unmögliches Unterfangen. Also den schwarz-weißen Klassiker aus Leder besorgt, den es schon in meiner Jugend gab. Wow, was für ein Ballgefühl! Jetzt steht unserem bescheidenen Projekt namens „Next Manuel Neuer“ nur noch eines im Wege: die Wiese! Lieber Geschäftsbereich Grün der Stadt: Der Bolzplatz Vorsfelde/Moorbreite müsste bitte häufiger gemäht werden.

