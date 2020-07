Geduld gefragt

Wissenschaftler haben einmal errechnet, dass ein Mensch im Schnitt rund zwei Jahre seines Lebens damit verbringt, irgendwo zu warten: Beim Einkaufen, am Bahnhof, im Restaurant – oder auch beim Arzt. Im derzeitigen Stadium der Corona-Pandemie, in dem vielerorts noch immer eindeutige Einlassregeln im öffentlichen Raum vorgeschrieben sind, kommt das Warten vor Geschäften hinzu, in die man sonst so einfach hereinspaziert ist. Warten erfordert immer Geduld, ist zuweilen nervig oder kann auch – insbesondere wenn es um eine medizinische Diagnose geht – emotional aufreibend sein. In dem einen oder anderen Psychologie-Ratgeber werden zwar auch die positiven Seiten des Wartens gepriesen, dass es etwa durchaus geübt werden sollte, um sich in unserer stressigen Welt in Gelassenheit zu üben… und doch sind jedwede Ideen, Wartezeiten zu verhindern, eine gute Sache. Eine solche ist auch der Vorstoß des Klinikums einer Online-Registrierung mit Barcode-Check am Eingang. Wem’s möglich ist, der sollte das unbedingt machen – fürs Wohl aller.

