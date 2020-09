Undercover

Anlässlich des 75. Geburtstages des VfL hier eine meiner liebsten Anekdoten aus meiner Reporterzeit: 1999 nach einem 4:5 verlorenen Pokal-Spiel bei Zweitligist VfL Bochum fuhren die VfL-Fußballer vor dem folgenden Bundesliga-Spiel in Kaiserslautern ins Kurztrainingslager ins pfälzische Dahn. Trainer Wolfgang Wolf verhängte für uns „zu kritische“ Lokalpresse Kiebitzverbot am Trainingsplatz und untersagte dem Team, mit uns zu sprechen. Deshalb schlichen wir uns auf den bewaldeten Hang oberhalb der Bezirkssportanlage und versteckten uns zwischen den Bäumen. Wir wären fast entdeckt worden, weil Wolf direkt vor uns trainieren ließ, das trockene Laub unter unseren Füßen bei jeder Bewegung raschelte und die Akustik in beide Richtungen viel zu gut war. Zwei VfLer ließen sich aber nicht den Mund verbieten: die Nummer 10 der Herzen, Krzysztof Nowak, und Kultbetreuer Heinz Mies. Zwei tolle Menschen, die leider schon verstorben sind.

