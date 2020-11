Ich bin leider kein großer Freund von Weihnachtsmärkten. Wenn ich schon einmal dorthin muss, gönne ich mir eine Bratwurst – das war es dann aber auch schon. Ganz anders meine Frau: Dass es dieses Jahr kein großes Anstoßen mit Glühwein geben wird, schmerzt sie richtig. Nun hat sie sich dies überlegt: Unter strenger Einhaltung aller Corona-Auflagen will sie zu uns in den Garten einladen. Jeden Tag immer nur ein Pärchen, so lange das noch erlaubt ist. Leuchtsterne an den Bäumen hat sie schon befestigt. Eine schöne Bescherung ist das … Da werde ich wohl den Grill wieder aus der Garage rausholen müssen. Wenigstens gibt es dann Bratwurst. Und bei der denke ich daran, dass nach dem Winter der Frühling und danach der Sommer kommt.

