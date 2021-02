Harte Zeiten

Wenn unsere Katze Lotti sprechen und man sie fragen könnte, wie sie mit dem zweiten Lockdown zurecht kommt, würde sie wohl antworten: Welcher Lockdown? Eingekuschelt in der Sofaecke auf ihrer Lieblingsecke macht sie es sich tagaus tagein bequem und blinzelt einen höchstens mal an. Bequemt sich die Stubentigerin mal aufzustehen, wagt sie höchstens einen trägen Gang zum Futternapf. So viel Müßiggang ist schon beneidenswert, man möchte gerne sein eigenes Leben nach ihren Regeln führen. Ganz anders Emma: Das Energiebündel will einfach nicht akzeptieren, dass Schnee und Frost die Gartenpatrouille ganz schön ungemütlich machen können. Einmal vor ein paar Tagen hielt sie es einfach nicht mehr aus und marschierte raus auf die eingeschneite Terrasse. Mit dem Kopf halb im Schnee stapfte sie weiter und knurrte bei jedem Schritt lautstark. Wahrscheinlich war das in Katzensprache ihre Klage über die Beschissenheit der Dinge. Vielleicht lehren die beiden Katzen, wie man diesen Zeiten begegnet sollte: Entweder mit kompletter Gleichgültigkeit oder mit Augen zu und durch.

