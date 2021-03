Löcher stopfen im Akkord

So schnell konnte wahrscheinlich keine Straßenmeisterei-Kolonne hinterherstopfen, wie sich nach dem krassen Wintereinbruch mit Bergen von Schnee und Mega-Frost die Schlaglöcher in den Straßen unserer Stadt auftaten. Und zwar nicht nur mengenmäßig gesehen, sondern auch von der Ausdehnung und Tiefe her. Die waren nach milden Wintern mal wieder von dem Kaliber, dass beinahe kleine Kinder darin hätten spielen können. Oder zumindest für eine Playmobil-Szenerie getaugt hätten. Ich erinnere mich da an ein legendäres Foto, das unsere Redaktion mit unserer Fotoagentur vor einigen Jahren in der Mozartstraße in Fallersleben arrangiert hatte. Jedenfalls war es diesmal so, dass beispielsweise die Frankfurter Straße locker ganz weit oben in einer stadtweiten Top-Ten-Hitliste der übelsten Schlagloch-Pisten hätte rangieren können. Und das muss auch mal erwähnt werden: Nach rund einer Woche hatte die Kolonne der Stadt die vielen dort teils 10 Zentimeter tiefen Fahrbahnkrater so gründlich gestopft, dass sich kein neues Loch hervorgewagt hat.

=fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs =tuspoh?Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo=0tuspoh? pefs nbjmfo Tjf bo =tuspoh?dmbvejb/dbsjtAc{w/ef=0tuspoh?=0fn?