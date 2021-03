Nach dem Power Day traut man VW viel zu. In der Nacht zu Dienstag kam in den USA folgende vielzitierte Nachricht auf: Volkswagen of America würde sich in Voltswagen umbenennen. Es hieß, die Nachricht basiere auf einem „Leak“, auf einem Leck in der PR-Abteilung. Geraunt wurde, irgendjemand habe dort wohl den falschen Knopf gedrückt. So sei eine erst für den 29. April zur Veröffentlichung vorgesehene Pressemitteilung bereits am 29. März online gegangen. Die sei gleich gelöscht worden, aber der Inhalt sei nunmehr bekannt: Aus Volkswagen werde Voltswagen – dies gelte für alle Fahrzeuge der E-Auto-Palette. Für die sei zudem ein helleres Markenblau vorgesehen, während für die Verbrenner das bisherige Volkswagen-Blau beibehalten werde. Wolfsburg war ja mal Golfsburg. Also Voltswagen? Wir dürfen gespannt sein, ob dieser Geschichte ein Kapitel hinzugefügt wird. Vielleicht Donnerstag, am 1. April.

