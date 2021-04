Ich glaub, ich brauche noch ein neues Hobby“, sagte meine älteste Freundin am Samstag. Sie überlegt, ihr Spanisch aufzufrischen. Meine Lockdown-Hobbys Yoga und Stricken und Laufen-bis-zum-Muskelkater statt dem Viel-zu-selten-Laufen vorher reißen mich auch nicht mehr vom Hocker. Ein Paar Laufschuhe ist schon durchgelaufen (genau wie die erst im Herbst gekauften Hauspuschen). Ich will nicht mehr spazieren gehen, und Spanisch kann ich. Sagt mir quando, sagt mir wann ich mich impfen lassen kann! Wenn das so weitergeht, brauche ich Puzzles oder ein Fernstudium. 4000 Menschen wurden in den letzten sieben Tagen in Wolfsburg geimpft. In meinem Kalender ist vorsichtshalber das gesamte Jahr 2022 für einen Termin geblockt. Und 2023 gleich mit.

