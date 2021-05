Käfig-Schmaus

Erinnern Sie sich noch, als ich im dicksten Februar-Winter hier über meine neueste Errungenschaft zur Vogelfütterung im heimischen Garten schrieb? Genau – der Knödel-Käfig! Inzwischen hab ich auf meinen Beitrag so einige Rückmeldungen bekommen. Fazit: Die Meisenknödel hinter Gittern sind der kulinarische Knüller in der Vogelwelt. Jüngst schrieb mir eine Leserin aus Detmerode von ihren Erfahrungen: „Der Erfolg war und ist verblüffend. Ich habe noch andere Futterstellen in meinem Minigarten, doch der Renner ist der Käfig. Unglaublich schön, wie er angenommen wurde.“ Sie habe sich gleich noch einen Eimer Knödel gekauft und freute sich: „In Vogelkreisen muss es sich sehr schnell rumgesprochen haben, dass es bei uns etwas Leckeres gibt.“ Dito. Ich habe längst einen zweiten Knödel-Tresor gekauft und an die Weinranken gehängt. Und mein erster Großvorrat an Meisenkugeln ist auch schon weggepickt.

