Beim Grillen greife ich eigentlich lieber zu den Beilagen – Salat, Gemüse, Baguette. Fleisch hingegen muss nicht unbedingt auf den Grill, und wenn, dann nur durchgebraten. Umso überraschter war ich, als ich am Donnerstag beim Besuch in Nordsteimke vom Black Angus Rind probierte. Das war ganz schön lecker! Ein Lob an den Koch, oder besser gesagt: den Grillmeister. Denn Sascha Schenk zaubert auf dem Grill so manche Köstlichkeit. Da kugelte ich nach dem Termin förmlich nach Hause. Ich habe mich auf jeden Fall inspirieren lassen von den Rezepten und werde beim nächsten Grillabend auch mal kreativer. Jetzt fehlt nur noch der Pizzastein…

