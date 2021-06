Meine Frau folgt bei Instagram einer Gärtnerin aus der Nähe von Lüneburg, die sich mit ihrem Fachwissen eine große Fangemeinde aufgebaut hat. Vergangenes Wochenende lud sie zum Tag des offenen Gartens zu sich ein. Sogar bis aus Stuttgart reisten Fans an. Eine Frau bedankte sich bei der Gärtnerin und brach dabei in Tränen aus: Deren Instagram-Seite habe ihr dabei geholfen, sie von der harten Corona-Zeit abzulenken. Jeder hat sich wohl gefreut, dass es endlich zu den ersten richtigen Lockerungen der Schutzmaßnahmen gekommen ist. Die Jugend darf sich darauf freuen, dass an diesem Wochenende sogar die Diskotheken wieder öffnen. Es könnte alles so schön sein, und da kommt die Meldung, dass nun die Delta-Variante des Corona-Virus auch in Wolfsburg seine Runde dreht. Hoffentlich geht der ganze Nerv nicht wieder von vorne los.

