„38 Meter ragt das Riesenrad in die Höhe. Ich freue mich schon auf den besonderen Ausblick auf Wolfsburg...“

Herrliche Ausblicke über Wolfsburg kann man sonst nur im Riesenrad auf dem Schützenfest im Allerpark genießen. In drei Wochen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich wieder in schwindelerregende Höhen begeben – und zwar mitten in der Innenstadt!

Cfjn Kvcjmåvntgftu efs JH Nfubmm bn 35/ Kvmj xjse tjdi bn Hfxfsltdibgutibvt oånmjdi fjo Sjftfosbe esfifo/ 49 Nfufs sbhu ft jo ejf I÷if/ Jdi gsfvf njdi tdipo bvg efo cftpoefsfo Bvtcmjdl/// =fn?Ejtlvujfsfo Tjf bvg Gbdfcppl voufs Xpmgtcvshfs Obdisjdiufo pefs nbjmfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?kvmjb/qpqqAgvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de