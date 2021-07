Wenn die Squadra Azzurra ins Finale einzieht, dürften viele Innenstadtbewohner so schnell keinen Schlaf finden

Es wird wieder hoch hergehen in der Wolfsburger Innenstadt. Italien gegen Spanien steht auf dem Spielplan der Fußball-Europameisterschaft. Wenn die Squadra Azzurra ins Finale einzieht – wovon ich fest ausgehe –, dürften viele Innenstadtbewohner so schnell keinen Schlaf finden. Hupende und singende Italien-Fans werden die Nacht zum Tag machen. Die Freude sei ihnen gegönnt. Der letzte (WM-)Titel ist 15 Jahre her.

