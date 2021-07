Polizeikäfer

Ob Leander Polizist werden möchte? Zumindest scheint er große Sympathien für die Hüter von Recht und Ordnung zu haben. Die Beamten der Polizeistation Vorsfelde staunten nicht schlecht, als sie am Mittwoch vor ihre Dienststelle in der Petristraße traten. Auf den Stufen lag ein mit roter und schwarzer Farbe bemalter Glücksstein in Form eines Marienkäfers. Auf der Rückseite des Steins stand der Name Leander. „Die Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr über diese freundliche Zuwendung gefreut und sagen Dankeschön“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit. Der Stein werde aber sofort einen Ehrenplatz auf der Wache erhalten. Und hoffentlich ganz viel Glück bringen.

