Der Apparat

Wie ein 16-Jähriger, der in seinem Leben nichts anderes kennengelernt hat, als Angela Merkel als Kanzlerin, so kenne ich – seit ich für die WN-Lokalredaktion arbeite (und das mittlerweile auch schon seit 2005 und mit einer Unterbrechung bis heute) nichts anderes als Klaus Mohrs in leitender Funktion in der Verwaltung – der ewige Mohrs sozusagen. Mit Iris Bothe als Oberbürgermeisterin hätte er sein politisches Erbe im Rathaus in seinem Sinne geregelt, wie er es bereits mit entscheidenden Posten im Rathaus getan hat. Wohin das führt: In Wahlkampfzeiten war immer mal wieder zu beobachten, dass Teile des Apparats offenkundig gegen den Kandidaten Weilmann gearbeitet haben. Es wird spannend zu beobachten sein, wie dieser Apparat nun mit dem neuen Chef zusammenarbeiten wird. Für Weilmann – er kennt diesen Apparat aber auch nur zu gut – wird dies vielleicht die erste große Herausforderung darstellen.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;ifoesjl/sbtfipsoAgvolfnfejfo/ef#?ifoesjl/sbtfipsoAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de