Der Schock saß tief: In der zweiten Hälfte des VfL-Heimspiels gegen Leipzig am 29. August war eine VfL-Anhängerin in der Nordkurve zusammengebrochen und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht worden. Erfreulich: Der VfL veröffentlichte jetzt ein Video, in dem Grit an alle Wolfsburger und VfLer Grüße aus der Reha-Klinik in Bad Harzburg sendet. „Danke für euer Mitgefühl. Danke an diejenigen, die alles dafür getan haben, dass ich noch am Leben bin“, sagt Grit. Ihr Überleben verdanke sie dem schnellen und präzisen Einsatz des Rettungsteams vor Ort, dem Notarzt sowie den Ärzten, Schwestern und Therapeuten des Klinikums. „Ich mache gute Fortschritte“, lautet Grits frohe Botschaft. Sie danke neben dem VfL-Fanbeauftragten Holger Ballwanz und dem Stadionpersonal auch einer jungen, unbekannten Frau, „die meiner Familie in dieser Situation Halt und Unterstützung gegeben haben“. Grit grüßt alle Spieler, Trainer und VfL-Fans und verspricht: „Bis bald im Stadion!“

