„Bei der jährlich anfallenden Steuererklärung neige ich zum Prokrastinieren. So nennen Psychologen das Phänomen der Aufschieberitis.“

Morgen, morgen, nur nicht heute: Wer alltägliche Aufgaben wie den überfälligen Arzttermin oder die Studienarbeit immer wieder aufschiebt, neigt zum Prokrastinieren. So nennen Psychologen das Phänomen der Aufschieberitis nämlich. Bei der jährlich anfallenden Steuererklärung neige ich ebenfalls zum Prokrastinieren. Das führte dazu, dass ich am vergangenen Wochenende nach Feierabend noch ein paar Stunden am Schreibtisch saß, um mich durch den Steuerdschungel zu kämpfen und meine Unterlagen einzureichen. Das Gute ist: Mit den Jahren ist man einigermaßen routiniert. Und da es bis zur nächsten Steuererklärung jetzt wieder ein paar Monate sind, bleibt ausreichend Zeit, sich um einen Steuerberater zu kümmern…

