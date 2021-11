Mein lieber Freund Ralf hat mir zum Geburtstag einen Gutschein für das Metropol in Fallersleben geschenkt

Endlich wieder Kino! Mein lieber Freund Ralf hat mir zum Geburtstag einen Gutschein für das Metropol in Fallersleben geschenkt. Stefan, Björn und Matthias kommen heute auch mit. Ein richtiger Männerabend. Popcorn, Bier und James Bond. Was will Mann mehr? Ich freue mich riesig!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de