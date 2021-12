Test, Test

Trainieren im Fitnessstudio, Essen gehen im Lieblingsrestaurant, Haare schneiden beim Friseur oder Schlittschuhlaufen in der Autostadt – ich könnte die Liste noch endlos weiterführen. Für all diese sonst so selbstverständlichen Dinge des Alltags benötigen wir nun einen tagesaktuellen negativen Coronatest. Als wäre das nicht schon lästig genug, bilden sich vor den Wolfsburger Testzentren auch noch lange Schlangen. Wer hat schon Lust, über eine Stunde auf einen Test zu warten, nur um im Restaurant eine Pizza zu essen? Der Frust der Einzelhändler, Gastronomen und verschiedenen Dienstleister ist mit Blick auf das verhagelte (Vor-)Weihnachtsgeschäft absolut verständlich. Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Dass die Impfquote steigt und dieser Albtraum bald ein Ende hat.

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de