Präsente-Panik

Na, haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke? Entschuldigung, keine schöne Frage, aber 14 Tage vor Heiligabend darf man sie mal stellen. Bei mir hat die alljährliche Befürchtung, es nicht rechtzeitig zu schaffen, sich dieses Mal in Kombination mit dem Gedanken an eine potenzielle 2G-plus-Regelung zu einer veritablen Präsente-Torschlusspanik ausgewachsen. Am Mittwoch habe ich deshalb geshoppt, bis der Rücken streikte. Und es war gut! Das meiste liegt nun weihnachtsbereit im Bauernschrank. Nur zwei Skateboards für kleine Jungen fehlen noch, aber die besorgt das neuerdings um einiges entspanntere Christkind in der nächsten Woche.

