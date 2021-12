Das Weihnachtsmärchen ist in unserer Familie jedes Jahr fest im Kalender eingeplant. Da unser Zweitklässler am Montag mit der Schule „Die kleine Hexe“ durch das Wolfsburger Scharoun-Theater fliegen sah, entschieden wir uns für die Aufführung von „Alice im Wunderland“ am Sonntag im Braunschweiger Staatstheater. Der Achtjährige hatte also den direkten Vergleich. Klarer Sieger: die kleine Hexe. Die war „vieeel lustiger“ als Alice. Das Wunderland war ihm dann doch „zu viel Fantasie“. Das hat er noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich fand das Familienstück am Staatstheater für Kinder eher ungeeignet. Unser Elfjähriger meinte hinterher: „Irgendwie habe ich das nicht verstanden.“ Ging mir genauso. Lag vielleicht aber auch daran, dass mir zwischendrin die Augen zugefallen waren...

