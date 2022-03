Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie-Krise – es gibt wahrlich genug Themen, die einem Sorge bereiten. Umso wichtiger ist es, den Optimismus nicht zu verlieren und positiv in die Zukunft zu schauen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und diese verrückte Welt ein bisschen besser machen. Das dachten sich auch vier Wolfsburger Handwerker. Garten- und Landschaftsbauer Carsten Busch, Maurermeister Velten Huhnholz, Malermeister Frank Rohrbach und Optikermeister Ehme de Riese treffen sich regelmäßig zum Unternehmer-Stammtisch. Gemeinsam, so ihr Plan, setzen wir ein kleines Zeichen der Hoffnung. Und so pflanzte das Quartett einen Apfelbaum am Wasserhochbehälter in Nordsteimke. „Es ist einer der schönsten Aussichtsplätze Wolfsburgs“, befindet Ehme de Riese. Dort habe bereits einmal ein Obstbaum gestanden, der von Unbekannten zerstört worden sei. Bei allen Problemen in der Welt seien es die kleinen Gesten im Alltag, auf die es ankomme, meint Ehme de Riese. Er verweist auf einen Spruch, der Martin Luther zugeordnet wird und so etwas wie das Lebensmotto des Wolfsburgers ist: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, pflanzte ich heute noch ein Apfelbäumchen.“

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?nbslvt/lvutdifs Agvolfnfejfo/ef=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de