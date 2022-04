Unser Achtjähriger lernt ukrainisch und russisch. Er möchte vorbereitet sein, wenn die Flüchtlingskinder in seine Klasse kommen.

Seit einigen Tagen ist der Google-Übersetzer bei uns täglich im Einsatz. Unser Achtjähriger lernt ukrainisch und russisch. Er möchte vorbereitet sein, wenn die beiden angekündigten Flüchtlingskinder aus der Ukraine in seine zweite Klasse kommen. „Wie sollen sie mich sonst verstehen?“, meint unser Sohn aufgeregt. Und so übt er jeden Morgen mit Hilfe des digitalen Übersetzers die Aussprache der wichtigsten Worte: Hallo (Pryvit), Ja (Tak) und Nein (Ni) konnte er schnell unfallfrei auf ostslawisch aussprechen. Deutlich schwieriger wird ist es schon bei Sätzen: Wie heißt Du? Wo kommst Du her? Immer und immer wieder wiederholt er die Ansage der weiblichen Computerstimme. Und eine Frage darf natürlich nicht fehlen: Spielst du gerne Fußball?

