In der Sechsten ging es für mich zum ersten Mal auf Klassenfahrt in die Berge: sechs Tage Skifahren in den Alpen. Was für ein Erlebnis! Schon Wochen vor der Abfahrt war ich damals wahnsinnig aufgeregt. Vergangenes Wochenende konnte ich mal wieder Hüttenfeeling genießen. Eine Freundin feierte nämlich ihren runden Geburtstag im Allgäu. Fast acht Stunden dauerte die Zugfahrt von Wolfsburg nach Immenstadt. Am Bahnhof angekommen, schnallte ich mir den Rucksack um und startete die etwa einstündige Wanderung auf steilen Pfaden – den Alpsee immer im Blick. Herrlich! Ein bisschen erinnerte das Hütten-Wochenende ans Schullandheim vor vielen Jahren: Gleich nach der Ankunft verteilte das Geburtstagskind uns auf die Vier- und Sechsbettzimmer, zum Koch- und Putzdienst mussten wir uns melden. Und auch die Schlafkammer sollten wir vor der Abreise besenrein hinterlassen. Nur bei der Zubettgehzeit gab’s keine Regeln – und ich kann Ihnen sagen, es wurde spät, sehr spät...