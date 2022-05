Mandeln! Viele!

Autostadt oder Schützenfest? Zwei Großveranstaltungen in Wolfsburg lockten am Samstag Tausende Besucher an. Da wir uns nicht entscheiden konnten und wollten, haben wir den 22. Geburtstag der Autostadt mitgefeiert und das Schützenfest besucht. Ob BMX-Fahrer, Pantomime oder Zauberkünstler – die Shows in der Autostadt boten höchsten Unterhaltungswert. Wenn man denn einen Platz dafür ergattern konnte. Leider wurden wir an so manchem Einlass abgewiesen. „Alle Plätze sind vergeben“, hieß es häufig. Also lieber schnell einen Snack auf die Hand. Doch bis auf einen Bratwurststand, vor dem die Warteschlange nicht kürzer zu werden schien, war im Park der Autostadt leider kein Imbiss für den kleinen Hunger zwischendurch in Sicht. Da hatte der Rummel im Allerpark deutlich mehr zu bieten. „Was darf’s denn sein“, fragte die Verkäuferin bei Mandel-Meier unser achtjähriges Schleckermäulchen. „Mandeln“, antwortete er grinsend. „Und wie viel möchtest Du?“ Auch hier kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Viel!“

