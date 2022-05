Was soll das?

Woche für Woche demonstrierten im Winter Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland und in Wolfsburg. Die so genannten Montagsspaziergänger trafen sich gegen 17 Uhr in kleinen Gruppen am Rathaus und zogen dann gemeinsam durch die Straßen der Innenstadt. Der Großteil der Demonstranten blieb friedlich, einige legten sich aber auch mit Polizeibeamten an oder weigerten sich, eine Maske zu tragen. Diese Zeiten sind vorbei. Denkste! Am Montag gingen etwa 50 Frauen und Männer durch die Porschestraße. Einige hatten auf Schildern ihre Botschaften geschrieben. Auch der bekannte Schlachtruf „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ ertönte mehrfach. Zunächst dachte ich, da demonstrieren Menschen gegen den Ukraine-Krieg. Das kann man nicht laut genug tun. Aber gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, die nahezu alle abgeschafft sind, löste bei mir nur ein Kopfschütteln aus.

